Salto con gli sci, campionati assoluti italiani: trionfano Giovanni Bresadola e Jessica Malsiner

Giovanni Bresadola e Jessica Malsiner sono i campionati italiani di salto con gli sci, dopo essersi aggiudicati le rispettive competizioni agli Assoluti di Villach. Il trentino, in forza al Centro Sportivo Esercito, ha ottenuto un punteggio totale di 251.5, con il quale ha preceduto il gardenese Alex Insam (248.5) delle Fiamme Oro e il friulano Francesco Cecon, tesserato con il Bachmann Sport College. Nella categoria junior è stato Manuel Senoner ad ottenere il primo posto grazie al punteggio di 113.0, davanti al secondo classificato Bryan Venturini fermo a 106.0. Terzo posto per Martino Zambenedetti.

Ad aggiudicarsi il titolo femminile invece è stata Jessica Malsiner. La gardenese delle Fiamme Gialle, si è imposta al termine di un duello con sua sorella Lara, battendola per appena due lunghezze: 226 a 224. Sul terzo gradino del podio una buona Annika Sieff, che ha anche lottato per la vittoria, essendosi trovata in vantaggio dopo il primo salto. La Sieff si è parzialmente riscattata vincendo il titolo juniores, davanti a Noelia Vuerich e Anna Senoner.