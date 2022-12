Biathlon, World Team Challenge 2022: Wierer e Giacomel noni, vince la Francia con Claude e Simon

I risultati del World Team Challenge 2022 di biathlon, la classica kermesse di fine anno che è tornata nella tradizionale location della Veltins Arena di Gelsenkirchen. Lo stadio dello Schalke 04, gremito anche per questa occasione, è tornato dopo tre anni a ospitare l’evento che negli ultimi due anni era ovviamente stato condizionato dal Covid. La vittoria è andata alla coppia francese composta da Fabien Claude e Julia Simon, che dopo il secondo posto nella mass start di inizio evento hanno chiuso davanti a tutti l’inseguimento. Alle loro spalle i norvegesi Vetle Sjåst Christiansen e Ingrid Tandrevold, che dopo la vittoria della mass non sono riusciti a gestire l’esiguo vantaggio accumulato. A chiudere il podio gli austriaci Felix Leitner e Lisa Theresa Hauser, vincitori della scorsa edizione.

L’Italia, che ha schierato Tommaso Giacomel e Dorothea Wierer, non è andata oltre la nona posizione sulle dieci coppie in gara. Eguagliato il risultato non certo esaltante dell’anno scorso, con la coppia azzurra che ha pagato a caro prezzo i tanti errori al poligono del giovane Giacomel. Quest’ultimo, all’esordio assoluto in questa particolare competizione, ha sostituito Lukas Hofer che è ancora alle prese con problemi fisici che stanno fortemente condizionando la sua stagione.