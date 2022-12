Biathlon, Cdm Hochfilzen 2022: novità Fauner, ancora out Hofer

Il direttore tecnico della nazionale di biathlon, Klaus Hoellrigl, ha diramato la lista dei convocati per la tappa di Coppa del Mondo a Hochfilzen, in programma da giovedì 8 a domenica 11 dicembre. Rispetto alla positiva spedizione di Kontiolahti, il blocco è quasi completamente confermato, con una sola novità, ovvero la presenza di Daniele Fauner, figlio d’arte (sui padre Silvio ha vinto cinque medaglie olimpiche e sette iridate nello sci di fondo), all’esordio sul circuito più importante. I confermati rispetto alla prova in Finlandia sono: Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler fra le donne e Didier Bionaz, David Zingerle, Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel e Daniele Cappellari. Confermata anche l’assenza di Lukas Hofer a causa di un’infiammazione al tendine tibiale della gamba sinistra in miglioramento ma per la quale il carabiniere altoatesino preferisce prendersi qualche giorno di riposo in più per guarire completamente.