Scherma, Europei: è oro per la Spada Maschile, bronzo alla Sciabola Femminile

L’Italia chiude una giornata memorabile agli Europei di scherma di Antony conquistando 2 medaglie fondamentali. Trionfa la spada maschile contro i padroni di casa, mentre la sciabola femminile si assicura il 3° gradino del podio.
Il trionfo d’oro della spada maschile
La squadra azzurra di spada maschile vince la medaglia d’oro al termine di una competizione dominata dall’inizio alla fine. Il quartetto formato da Simone Mencarelli, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Matteo Galassi supera la Francia in finale con il netto punteggio di 45 a 30. Gli azzurri prendono il largo fin dai primissimi assalti, mantenendo un margine rassicurante e respingendo ogni tentativo di rientro da parte degli avversari transalpini, che cedono proprio davanti al loro pubblico di Antony.
Il cammino verso la medaglia più preziosa inizia agli ottavi di finale con il comodo successo per 45 a 30 sulla Svezia. L’ostacolo più duro si materializza ai quarti, dove l’Italia piega la Polonia per 45 a 43 al termine di un incontro molto equilibrato. In semifinale, la nazionale azzurra ritrova il suo ritmo e infligge un severo 45 a 33 alla Svizzera. Nella sfida per l’oro, la lucidità di Di Veroli nell’ultimo assalto e le stoccate chirurgiche di Mencarelli, già campione europeo individuale, chiudono il conto definitivamente.
La grinta della sciabola femminile vale il bronzo
La nazionale azzurra di sciabola femminile conquista una preziosissima medaglia di bronzo superando l’Ungheria con lo score di 45 a 34 nella finale valida per il 3° posto. Il team composto da Michela Battiston, Mariella Viale, Claudia Rotili e Manuela Spica dimostra grande compattezza e carattere, riscattando subito la battuta d’arresto subita nel turno precedente.
Se le atlete italiane non avessero incrociato in semifinale la quotata Francia, capace di imporsi per 45 a 38, l’esito del torneo avrebbe forse assunto contorni ancora più trionfali. Il percorso delle sciabolatrici prende il via con una netta affermazione per 45 a 21 ai danni della Romania. Ai quarti di finale arriva invece un successo al cardiopalma per 44 a 43 contro la compagine della Polonia, risolto soltanto all’ultima stoccata a disposizione.
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Nel match decisivo per assegnare il bronzo, l’Italia ingrana la marcia giusta a partire dalla quarta frazione, staccando in modo definitivo le avversarie ungheresi dando una bella mano al medagliere azzurro che certifica l’assoluto valore degli atleti.