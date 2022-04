Scherma, Coppa del Mondo fioretto maschile: i 7 convocati per la tappa di Plovdiv

by Antonio Sepe

Sono sette gli atleti convocati dal ct Stefano Cerioni per la tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Plovdiv (Bulgaria). Presenti gli eroi della gara di Belgrado, Tommaso Marini e Giorgio Avola, rispettivamente primo e secondo classificato. Con loro anche Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo ed Edoardo Luperi.

Nella giornata inaugurale di venerdì 29 aprile andranno in scena i preliminari, mentre sabato 30 entrerà nel vivo il tabellone principale. Infine, domenica 1° maggio sarà tempo della gara a squadre, in cui gli azzurri si affidano a Garozzo, Foconi, Marini e Bianchi. Voleranno in Bulgaria anche i maestri Migliore e Romagnoli, il medico D’Errico e il fisioterapista Moccia.