Scherma, CdM fioretto: Marini si regala uno splendido oro, a medaglia anche Avola e Batini

by Antonio Sepe

Tommaso Marini - Foto Bizzi/Federscherma

E’ stata una Pasqua piena di medaglia quella festeggiata dagli atleti azzurri impegnati a Belgrado per la tappa di Coppa del Mondo di fioretto. Non poteva farsi un regalo di compleanno migliore Tommaso Marini, che ha spento 22 candeline con l’oro al collo. Il poliziotto anconetano è infatti salito sul gradino più alto del podio dopo aver battuto in finale per 15-9 il connazionale Giorgio Avola. Quest’ultimo può vantare una grande esperienza nonché un oro olimpico a squadre a Londra 2012 nella sua bacheca personale. Compleanno con medaglia anche per Martina Batini, che di anni ne ha compiuti 33 anni pertanto non poteva che chiudere al 3° posto. Sconfitta in semifinale dalla tedesca Ebert, si è dovuta accontentare di un bronzo di tutto rispetto.