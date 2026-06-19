Europei di Antony, oggi scatta il programma a squadre: spada maschile e sciabola femminile in pedana

Archiviato il programma individuale, gli Europei Assoluti di scherma 2026 ad Antony entrano oggi nella fase della prova a squadre. L’Italia riparte dal bronzo conquistato ieri da Tommaso Martini nel fioretto maschile, risultato che ha dato nuova energia alla spedizione azzurra. Nella stessa giornata sono arrivati anche i piazzamenti di Tommaso Marini, quindi, Filippo Macchi, ottavo, e Giulia Rizzi, sesta nella spada femminile. Ora però il focus si sposta totalmente sulle gare odierne: spada maschile a squadre e sciabola femminile a squadre.

Spada maschile: Di Veroli, Galassi, Mencareli e Santarelli cercano il colpo

Nella spada maschile il commissario tecnico Diego Confalonieri schiererà Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli. Il quartetto azzurro debutterà negli ottavi di finale contro la vincente della sfida tra Lussemburgo e Svezia.

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L’Italia arriva a questa prova con ambizioni importanti, anche alla luce del titolo europeo individuale conquistato da Mencarelli nei giorni scorsi. Le fasi finali sono previste nel pomeriggi, con assalti decisivi alle 17.15.

Sciabola femminile: debutto contro la Romania

In pedana oggi anche la sciabola femminile a squadra. Il CT Andrea Aquili punterà su Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale, chiamate a partire dagli ottavi contro la Romania.

Dopo una prova individuale senza podio, il team azzurro avrà l’occasione di cambiare passo nella competizione collettiva. Le finali per bronzo e oro saranno trasmesse in diretta su Rai Sport ed Eurosport, mentre durante la giornata sono previsti aggiornamenti su Sky Sport 24.