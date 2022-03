Running, il 27 marzo torna la Mezza Maratona di Torino

by Sofia Cioli

Domenica 27 marzo torna ‘La Mezza di Torino‘, con partenza e arrivo nella centrale piazza San Carlo. Oltre alla Mezza Maratona ufficiale di 21 km, la giornata, organizzata da Base Running, prevede anche la Dieci Di Torino, 10 km non competitiva, e la Charity Run, la family Run di 4 km dedicata alle famiglie.

“La nostra quotidianità, in questi due anni, è stata distrutta. Ora possiamo aprirci ad occasioni di rinascita, e il Comune sposa con convinzione questa corsa – ha dichiarato l’assessore comunale allo Sport Mimmo Carretta –. Cosa c’è di più bello di correre tra le bellezze architettoniche di Torino? Eventi come questi spingono la leva turistica della città e per questo stiamo lavorando per inserire gare podistiche come queste nel programma del rilancio turistico di Torino”.

“Una bellissima iniziativa, giunta alla settima edizione, che coniuga lo sport, che di per sè vuol dire sacrificio e gioco di squadra, con la beneficienza e lo sguardo verso gli altri”, ha invece detto l’assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano. Ad oggi si sono già iscritti 2.500 atleti, il 20% dei quali da fuori regione.