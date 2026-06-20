World Boxing Cup 2026 in Cina, Charaabi e Caruso in finale: risultati live degli azzurri

A Guiyang City si disputano le semifinali della seconda tappa della World Boxing Cup 2026: Charaabi supera Lkhadiri, Caruso batte Isroilov e si qualificano per le finali del 21 giugno.

World Boxing Cup 2026, seconda tappa in Cina

Guiyang City, in Cina, ospita la seconda fase della World Boxing Cup 2026, con le finali in programma domenica 21 giugno.

Il torneo vede al via 300 atleti, di cui 123 donne e 177 uomini, in rappresentanza di 40 nazioni. Per l’Italia sono presenti 4 azzurri e 2 azzurre.

Nella giornata di oggi, sabato 20 giugno, spazio alle semifinali con tre atleti italiani impegnati sul ring: due nel tabellone maschile e una nel tabellone femminile.

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Semifinali Itaboxing: Charaabi e Caruso vincono

Arrivano risultati importanti per l’Italia nella giornata delle semifinali. Sirine Charaabi supera la francese Lkhadiri nella categoria 54 kg femminile con il punteggio di 4-1 e conquista l’accesso alla finale.

Successo anche per Paolo Caruso negli 85 kg maschili: l’azzurro batte l’uzbeko Isroilov per 3-2 e si qualifica per l’ultimo atto del torneo.

Ancora in programma la semifinale dei 75 kg maschili con Gabriele Guidi Rontani contro Saidjamshid dell’Azerbaigian, prevista sul Ring B alle 2.15 PM.

Risultati semifinali del 20 giugno

SF 75 kg M: Guidi Rontani vs Saidjamshid AZE, Ring B, 2.15 PM

SF 54 kg F: Charaabi vs Lkhadiri FRA 4-1

SF 85 kg M: Caruso vs Isroilov UZB 3-2

Le finali degli azzurri il 21 giugno

Domenica 21 giugno saranno due le finali già certe per l’Italia.

Finale 54 kg F: Charaabi vs Kyzaibay KAZ, ore 6.15 italiane

Finale 85 kg M: Caruso vs Tadah FRA, ore 8.00 italiane

Il programma e i risultati Itaboxing

15 giugno

16° 60 kg M: Baldassi vs Wei Lee TPE 4-1

16° 51 kg F: Vassallo vs Souzan IRI 5-0

16 giugno

8° 54 kg F: Charaabi vs Lehane IRL 5-0

16° 65 kg M: Fiore vs Rośkowicz POL 0-5

8° 75 kg M: Guidi Rontani vs Alizada AFG 5-0

4° 85 kg M: Caruso vs Zhang CHN 5-0

17 giugno

8° 60 kg M: Baldassi vs Seiitbek Uulu KGZ 2-3

18 giugno

4° 54 kg F: Charaabi vs Tati De Jesus 5-0

8° 51 kg F: Vassallo vs Xuan Guo TPE 5-0

19 giugno

4° 75 kg M: Guidi Rontani vs Abdurakhimov UZB 4-1

4° 51 kg F: Vassallo vs Fernandez SPA 0-5

20 giugno

SF 75 kg M: Guidi Rontani vs Saidjamshid AZE, Ring B, 2.15 PM

SF 54 kg F: Charaabi vs Lkhadiri FRA 4-1

SF 85 kg M: Caruso vs Isroilov UZB 3-2

21 giugno

Finale 54 kg F: Charaabi vs Kyzaibay KAZ, ore 6.15 italiane

Finale 85 kg M: Caruso vs Tadah FRA, ore 8.00 italiane

La squadra italiana alla World Boxing Cup

60 kg M: Michele Baldassi

65 kg M: Davide Fiore

75 kg M: Gabriele Guidi Rontani

85 kg M: Paolo Caruso

51 kg F: Martina Vassallo

54 kg F: Sirine Charaabi

Lo staff Itaboxing

DT: Giovanni De Carolis

Coach: Roberto Cammarelle

Coach: Giuseppe Perugino

Team leader: Matteo Schiavone

Doc: Carmela Ignozza

Physio: Roberto Ciccotti

World Boxing Cup, Italia protagonista a Guiyang City

La spedizione azzurra continua a lasciare il segno nella seconda fase della World Boxing Cup 2026. Dopo i successi nelle semifinali, Charaabi e Caruso torneranno sul ring il 21 giugno per giocarsi l’oro nelle rispettive categorie.