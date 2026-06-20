Garner-Magnesi oggi a Southampton: in palio il Mondiale Interim WBC Superpiuma

Dopo il peso ufficiale svolto al St. Mary’s Stadium, Michael Magnesi è pronto per la sfida contro Garner valida per il titolo Mondiale Interim WBC dei pesi superpiuma.
Garner-Magnesi, sfida mondiale a Southampton
Tutto pronto a Southampton per la sfida tra Garner e Michael Magnesi, valida per il Mondiale Interim WBC dei pesi superpiuma.
Il match si svolgerà oggi, 20 giugno, all’interno del St. Mary’s Stadium, teatro anche del peso ufficiale andato in scena nella giornata di ieri, 19 giugno.
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Peso ufficiale al St. Mary’s Stadium
La cerimonia del peso ha anticipato l’appuntamento mondiale tra Garner e Magnesi, in programma sempre nello stadio di Southampton.
L’incontro rappresenta una tappa importante per il pugile italiano, atteso da una sfida di grande rilievo internazionale nella categoria superpiuma.
Diretta su DAZN
Il match Garner-Magnesi sarà trasmesso in diretta su DAZN.
L’organizzazione dell’evento è a cura di Queensberry.