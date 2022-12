Floyd Mayweather punta una franchigia Nba: affari in vista per l’ex campione

di Mattia Zucchiatti 8

Floyd Mayweather mette gli occhi sulla Nba. L’ex campione del mondo di quattro divisioni di peso della boxe ha spiegato, durante un evento, di aver lavorato insieme al suo socio in affari Brent Johnson per arrivare a un accordo, mettendo sul piatto un’offerta che supera i due miliardi di dollari per diventare azionista di maggioranza di una franchigia Nba. I Phoenix Suns sono in vendita dopo lo scandalo che ha colpito l’attuale proprietario Robert Sarver e, stando a quanto riporta Espn, il prezzo fissato per la vendita dei Suns dovrebbe superare i 2.35 miliardi di dollari investiti da Joe Tsai per mettere le mani sui Brooklyn Nets.