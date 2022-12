Boxe, Naoya Inoue è campione indiscusso dei pesi gallo

di Mattia Zucchiatti 12

Naoya ‘Monster’ Inoue scrive un altro capitolo di storia. Il giapponese ha unificato i titoli ed è diventato campione indiscusso dei pesi gallo grazie alla conquista della quarta sigla, la Wbo, con il successo per KO all’11/a ripresa sull’inglese Paul Butler nel match disputatosi oggi a Tokyo. Inoue, imbattuto da professionista (24 incontri tutti vinti), era già in possesso delle corone Wbc, Wba e Ibf ed è ora il primo ‘undisputed’ dai tempi (1972) del panamense Enrique Pinder. Dopo aver sconfitto Butler, Inoue ha detto che vorrebbe passare nei supergallo. “Ma intanto mi godo – ha detto Inoue – il fatto di essere il solo e unico campione del mondo di una categoria tutt’altro che facile, per il valore degli avversari, come i pesi gallo”.