Boxe, De Bianchi si conferma campione italiano piuma. Rossetti conquista il titolo dei medi

di Mattia Zucchiatti 15

Cambia solo in parte la situazione dei titoli italiani di boxe. Al Pala Hockey di Reggio Emilia Mattia De Bianchi si è confermato campione italiano dei piuma superando sempre per ko tecnico (4° Round) Alfredo Di Bartolo. La svolta dell’incontro c’è stata quando il campione ha scagliato un montante sinistro al fegato che Di Bartolo ha visibilmente accusato, prima di una scarica di colpi che ha costretto l’arbitro a interrompere la contesa. La cintura tricolore dei pesi medi è passata da Carlo De Novelis al pugliese Nino Rossetti, che ha sconfitto l’ex campione per ko tecnico all’ottavo Round.

Di seguito i risultati dei quattro match pro in programma:

Titolo Italiano Piuma: De Bianchi W KOT 4 Round vs Di bartolo

Titolo Italiano Medi: De Novellis vs Rossetti WKOT 8° ROUND

Mediomassimi: Vinciguerra W KOT 1 ROUND vs Cannoni