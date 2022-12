Padel, otto campi sequestrati a Milano: operazione contro la ‘ndrangheta

di Michele Muzzarelli 25

Il padel ha preso sempre più piede in Italia e a quanto pare proprio per questo motivo è finito anche nel mirino della criminalità organizzata. La Dia ha infatti disposto il sequestro di ben otto campi a Milano, nel centro sportivo Sant’Ambrogio, nell’ambito di un’operazione contro la ‘ndrangheta. I campi sarebbero stati costruiti in modo abusivo e senza autorizzazioni, sfruttando finanziamenti derivanti da illeciti di tipo fiscale e finanziario.

Nell’ambito dell’inchiesta è finito ai domiciliari Marco Molluso, 39enne nipote del boss Giosafatto. Le accuse sono di false fatture e autoriciclaggio, con il valore dei campi da padel stimato in 700mila euro. Secondo il gip, dalle indagini è emersa la capacità di Molluso di inserirsi fino alla gestione degli spazi pubblici.