Stati Uniti, via libera a proposta Cio per russi alle Olimpiadi di Parigi 2024 come atleti neutrali

Gli Stati Uniti sostengono la proposta del Cio di consentire agli atleti russi e ai bielorussi di partecipare ai giochi di Parigi 2024. Il comitato olimpico degli Usa, per bocca della presidente del Cda Susanne Lyons, ha acconsentito alla proposta, purché questi atleti siano considerati neutrali e non si presentano sotto la bandiera delle loro nazioni o con i loro colori: “Da parte degli Usa è emersa la decisione d preservare lo spirito olimpico di inclusione degli atleti. E’ essenziale per il movimento anche se restiamo dalla parte dell’Ucraina e dei suoi atleti”.