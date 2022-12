Nuoto, un gruppo azzurro a Livigno dal 1° al 28 gennaio

Dopo le feste natalizie, una parte del gruppo del nuoto azzurro si ritroverà a Livigno per iniziare la preparazione in altura verso la nuova stagione agonistica 2023. Il gruppo sarà composto da un primo step con atleti dall’8 al 21 gennaio: Giovanni Carraro (Riviera Nuoto Dolo), Martina Carraro (Fiame Azzurre), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro / Imolanuoto), Davide Dalla Costa (Fiamme Gialle / Team Veneto), Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Stefano Nicetto (Fiamme Gialle / Team Veneto), Federico Poggio (Fiamme Azzurre / Imolanuoto), Matteo Rivolta (Fiamme Oro / CC Aniene), Fabio Scozzoli (Esercito / Imolanuoto), Ivano Vendrame (Esercito / Larus Nuoto). La seconda unità si allenerà dall’8 al 28 gennaio: Federico Burdisso (Esercito / Aurelia Nuoto), Giovanni Caserta (In Sport), Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene), Alessio Proietti Colonna (Esercito / Aurelia Nuoto). Lo staff sarà composto dai tecnici Claudio Rossetto, Marco Pedoja, Cesare Casella, Christian Galenda dal preparaztore atletico Marco Lancissi, dal fisioterapista Alessandro Del Piero, dai medici Gianluca Camillieri e Tizziana Balducci.