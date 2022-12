Mondiali vasca corta Melbourne 2022, Giorgia Meloni: “Inizio di grande orgoglio tricolore”

“Straordinaria Italia nella prima giornata dei mondiali di nuoto a Melbourne: oro per Gregorio Paltrinieri nei 1500 metri stile libero, primo posto e record del mondo per Miressi, Conte Bonin, Deplano e Ceccon nella staffetta 4×100 stile libero maschile. Un inizio spettacolare e di grande orgoglio tricolore”. Lo ha scritto su facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’ottima prima giornata dei Mondiali in vasca corta per gli azzurri.