Volley Nations League maschile 2021: Italia determinata, prima vittoria con la Bulgaria

by Deborah Sartori

La nazionale italiana di volley ai Mondiali 2018 - Foto Antonio Fraioli

Prima vittoria dell’Italia alla Volleyball Nations League maschile 2021: Bulgaria sconfitta al tie-break. Gli azzurri di coach Valentini ottengono i primi punti del torneo, grazie al successo ottenuto in cinque set contro i bulgari, guidati dall’italiano Prandi. Si tratta della prima vittoria a tinte tricolori nella “bolla” di Rimini, dal momento che le azzurre fin qui non sono riuscite ad imporsi in nessun match. Gli azzurri iniziano dunque nel migliore dei modi questa seconda settimana di gare, che li porterà a sfidare anche Iran e Canada.

Ottima prestazione di squadra: 69% in attacco (60% per la Bulgaria), 10 muri vincenti (contro i nove bulgari), 7 aces (solo due per gli avversari). Gli errori non sono pochi (22) anche se meno della Bulgaria (23), con una ricezione all’82% (91% per gli avversari). Il top scorer del match è Radoslav Parapunov con 22 punti, uno in più di Alessandro Michieletto (56% in attacco), davanti ad Asparuh Asparuhov (19) e Giulio Pinali (18).

Riccardo Sbertoli varia molto i colpi e tiene caldi tutti gli attaccanti azzurri. Oltre ai sopracitati, in rilievo anche Oreste Cavuto, autore di 17 punti, ma cresce soprattutto il gioco al centro: Lorenzo Cortesia firma 11 punti (2 muri), Gianluca Galassi 16 (4 muri). La squadra sta prendendo consapevolezza, riuscendo a combattere punto a punto per gran parte del match anche contro una solida Bulgaria, crollata solamente nel terzo set. La ricezione è migliorata, facilitando il lavoro in regia a Sbertoli, ma anche la difesa è molto attenta: gli azzurri lottano su ogni pallone e questa vittoria fa morale per il prosieguo del torneo.