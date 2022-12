LIVE – Napoli-Villarreal 1-3, amichevole 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Napoli-Villarreal, amichevole invernale 2022. Terzo test invernale per gli azzurri di Spalletti, che hanno fatto rientro a Castel Volturno dopo il ritiro in Turchia. Calcio d’inizio allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ alle ore 20.30. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con la diretta scritta.

Napoli-Villarreal 2-3 (12′ Capoue, 15′ Osimhen, 67′ Jackson, 70′ Moreno, 79’Kvaratskhelia )

FINE PARTITA

90′- 4 minuti di recupero.

84′- Tiro di Kvaratskhelia sul lato destro in area, pallone respinto in calcio d’angolo.

79′- GOL NAPOLI! Rete di Kvaratskhelia, che spiazza il portiere senza problemi.

78′- RIGORE PER IL NAPOLI! Fallo su Zerbin, che viene atterrato in area e conquista il calcio di rigore.

76′- Dentro Barba e Zedadka al posto di Di Lorenzo e Raspadori.

70′- GOL VILLARREAL! Palla persa dal Napoli a centrocampo con Demme, Yeremy Pino recupera il pallone e si dirige verso la porta di Meret. Tutto solo poi in area di rigore serve Moreno, che non sbaglia davanti a Meret.

67′- GOL VILLARREAL! Jackson servito in profondità sulla destra sfida Di Lorenzo, si accentra e incrocia sul lato opposto con un tiro a giro alle spalle di Meret.

63′- Tiro di Jackson dal limite dell’area di rigore, pallone però che termina alto sopra la treversa di Meret.

60′- Dentro Demme e fuori Lobotka nel Napoli. In campo poi Simeone per Osimhen e Zanoli per Juan Jesus.

51′- Tiro di Capoue da dentro l’area, pallone a lato di poco dai pali di Meret!

50′- Collado riparte in contropiede, portando la sfera per diversi metri in campo, poi serve Morlanes che conclude però centrale.

47′- Gran tiro di Baena dal limite dell’area, pallone che termina non troppo alta dalla porta di Meret!

45′- Si riparte! In campo Gaetano e Zerbin per il Napoli al posto di Elmas e Ndombelé.

FINE PRIMO TEMPO

45′- Gran tiro di Capoue dal limite dell’area, Meret però è bravo a respingere lateralmente in angolo!

40′- Cross di Mojica verso la porta di Meret, che però fa buona guardia e respinge in angolo.

34′- Lancio di Kvaratskhelia in profondità per Osimhen, che si inserisce bene senza però riuscire a concludere con pericolosità .

30′- Brutta palla persa da Di Lorenzo. Yeremy Pino così si dirige verso la porta di Meret, ma il suo tentativo è murato dai difensori del Napoli.

25′- Il Napoli prova a spingere con i propri attaccanti, ma il Villarreal fa buona guardia e respinge ogni tentativo partenopeo.

15′- PAREGGIO NAPOLI! Pallone in profondità per Osimhen, servito ingenuamente da un passaggio sbagliato di Yeremy Pino. Il nigeriano davanti a Reina non sbaglia! 1-1

12′- GOL VILLARREAL! Cross da sinistra di Mojica, pallone che dopo un rimpallo rimane al centro dell’area e Capoue non sbaglia. Pallone all’angolino e 0-1.

8′- Prima situazione pericolosa per il Villarreal. Cross da destra in area di rigore del Napoli, ma Di Lorenzo fa buona guardia e mette in calcio d’angolo.

5′- Avvio a buoni ritmi, con molta lotta a centrocampo ma ancora nessuna grande occasione da gol.

1′- Si parte!

20.25- Buona serata amiche e amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale del match amichevole tra Napoli e Villarreal. Ancora pochi istanti all’inizio del match!