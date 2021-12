Nuoto, Mondiali Abu Dhabi 2021: tutti gli azzurri convocati

by Deborah Sartori

Gregorio Paltrinieri - Foto Ferraro /GMT

Si avvicina sempre più l’appuntamento con i Mondiali di Abu Dhabi 2021 di nuoto in vasca corta, in programma dal 15 al 21 dicembre: scopriamo i convocati. Rivedremo dunque in vasca i big azzurri, tra cui spiccano “soliti” Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Nicolò Martinenghi, Martina Carraro, Benetta Pilato, Arianna Castiglioni, Alessandro Miressi, ma non solo. Super Greg parteciperà anche alle World Series Marathon di nuoto di fondo, in programma il 15-16 dicembre sempre nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Nella stessa città si svolgeranno anche le qualificazioni ai prossimi Mondiali di tuffi dalle grandi altezze (già qualificato Alessandro De Rose) e tuffi in piscina, tra il 19 e il 20 dicembre. Di seguito tutti gli azzurri convocati nelle tre discipline.

CONVOCATI MONDIALI NUOTO IN VASCA CORTA

Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika), Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene), Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene), Martina Carraro (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91), Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse), Benedetta Pilato (CC Aniene), Elena Di Liddo (Carabinieri/CC Aniene), Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics).

Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics), Marco De Tullio (CC Aniene), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena), Michele Lamberti (Fiamme Gialle/Gam Team), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Matteo Rivolta (Fiamme Oro/CC Aniene), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Filippo Megli (Carabinieri/RN Florentia), Matteo Lamberti (Carabinieri/Gam Team), Leonardo Deplano (CC Aniene), Marco Orsi (Fiamme Oro), Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport).

CONVOCATI NUOTO DI FONDO

Gregorio Patrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Matteo Furlan (Marina Militare/Team Veneto), Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli), Dario Verani (GS Esercito/Livorno Aquatics), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/N Pistoiesi).

CONVOCATI QUALIFICAZIONE MONDIALE TUFFI

Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano), Elisa Cosetti (US Triestina), Alessandro De Rose (Aurelia Nuoto), Sarah Jodoin Di Maria (Marina Militare/Fratelli Marconi), Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro/CC Aniene). Staff: Oscar Bertone DT squadre nazionali, Nicole Belsasso tecnico federale.