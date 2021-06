Italia-Stati Uniti oggi in tv, hockey ghiaccio Mondiali 2021: orario, canale e diretta streaming

by Giona Maffei

Italia hockey su ghiaccio - Foto IIHF Twitter

Oggi va in scena Italia-Stati Uniti, gara valevole per i Mondiali maschili 2021 di hockey su ghiaccio in programma a Riga, in Lettonia. Si conclude la triste avventura per gli azzurri nella rassegna iridata, dove la selezione italiana ha incassato solamente sconfitte, e proverà a salvare il salvabile nell’ultima apparizione.

SEGUI LA PARTITA IN DIRETTA

L’incontro, previsto oggi martedì 1 giugno alle ore 15:15, sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma DAZN e su Hockey TV. Sportface.it seguirà l’evento con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto e una cronaca al termine.