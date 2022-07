Giochi del Mediterraneo 2022, nuoto: arrivano altri quattro ori per l’Italia

by Alessio Vinciguerra

Fabio Scozzoli - Foto Andrea Staccioli / Inside - DBM

Altre due medaglie d’oro dai Giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Orano, in Algeria. Merito del nuoto, e più precisamente di Fabio Scozzoli e Filippo Megli. Il primo nominato in 26”97 ha nuotato i 50 metri rana davanti al turko Sakci e lo sloveno Stevens, mentre il secondo ha vinto i 100 stile libero, in 49” netti. L’azzurro ha preceduto il portoghese De Matos e il connazionale Alessandro Bori, terzo e dunque medaglia di bronzo.

Oro anche per Pier Andrea Matteazzi nei 400 misti. Il veneto ha dominato la gara nuotando in 4’13″83. Argento allo sloveno Fers Erzen (4’19″63), bronzo all’altro azzurro Pier Paolo Sarpe (4’20″41).

Addirittura una doppietta è giunta dai 100 rana donne, dove Lisa Angiolini (1’07″59) ha conquistato l’oro. Argento per Anita Bottazzo (1’08″14), bronzo per la turca Gunes (1’08″44).

Altre due medaglie sono anche arrivate dalla gara dei 50 farfalla donne: argento e bronzo rispettivamente per Viola Scotto di Carlo e Sonia Laquintana, battute dalla greca Ntountounaki.

Sempre tra le corsie c’è da segnalare il bronzo di Alice Mizzau per l’Italia nei 200 metri stile libero. L’azzurra ha chiuso in 1’59”95, dietro alle slovene Segel e Fain. Sesto posto per l’altra azzurra in gara, Noemi Cesarano.