Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Ferrarese: “Grazie al Governo Meloni e al Ministro Foti per l’ulteriore sostegno al progetto”

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro destinati alla realizzazione delle opere infrastrutturali connesse ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, il finanziamento sale a 281,5 milioni di euro

Con questo nuovo stanziamento, l’ammontare complessivo per le opere infrastrutturali raggiunge quota 281,5 milioni di euro. Un grande successo per il lavoro della struttura commissariale impegnata nella preparazione del cammino verso l’edizione 2026 dei Giochi.

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Attraverso una nota stampa, ringraziando il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, il Commissario Straordinario Massimo Ferrarese ha aggiunto: “Questo nuovo stanziamento conferma concretamente la volontà del Governo di accompagnare fino in fondo il percorso di preparazione dei Giochi del Mediterraneo e consentirà di realizzare ulteriori interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana destinati a lasciare un’eredità duratura al territorio. Proseguiremo con determinazione nel rispetto del cronoprogramma, affinché Taranto e l’intero territorio possano presentarsi all’appuntamento del 2026 con infrastrutture moderne, efficienti e all’altezza di un grande evento internazionale“.

Le risorse permetteranno di di realizzare ulteriori interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana destinati a lasciare un’eredità duratura al territorio di Taranto e della Puglia.