F1, pagelle qualifiche GP Messico 2021: Bottas e Hamilton perfetti, Ferrari sfortunata

by Michele Muzzarelli

Valtteri Bottas - Foto Twitter Mercedes

Le pagelle delle qualifiche del Gran Premio del Messico 2021, con Valtteri Bottas che ha conquistato un’inaspettata pole position precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton. Un risultato sorprendente dopo i dati raccolti al venerdì, con le Red Bull di Verstappen e Perez che devono accontentarsi della seconda fila. Qualifica poco fortunata per la Ferrari, con Sainz sesto e Leclerc ottavo e rallentato probabilmente da una bandiera gialla.

Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, voto 10

Un weekend completamente ribaltato in pochi minuti, da cacciatori a preda delle Red Bull dopo due giri a dir poco perfetti. Ancora una volta la Mercedes si conferma capace di cambiare il proprio destino e si appresta a vivere una gara pesantissima sia per il Mondiale piloti che per quello costruttori.

Max Verstappen, voto 8

L’olandese termina terzo e arrabbiato, con un ultimo giro rovinato da qualche episodio poco fortunato. Lo strapotere apparso nelle prove libere però è solo un ricordo, ma la gara sarà apertissima ad ogni possibilità.

Pierre Gasly, voto 8

Gran quinto posto per il francese dell’Alpha Tauri, che sfrutta anche la scia di Tsunoda e archivia un risultato di rilievo confermandosi possibile outsider per le prime posizioni e possibile rivale della Ferrari in gara.

Sergio Perez, voto 7

Idolo di casa, ha la pressione di correre con migliaia di persone che urlano il suo nome e nel Q3 commette un errore importante. Domani sarà per quanto possibile al servizio di Verstappen, ma sicuramente il messicano vorrà provare a centrare il podio.

Carlos Sainz, voto 6.5

Sesta posizione per lo spagnolo, che precede il compagno di squadra Leclerc e probabilmente perde un posto per il gioco delle scie. Brivido per lui in Q1 con un prolungato calo di potenza, che per sua fortuna non ha conseguenze. Difficile sognare il podio.

Charles Leclerc, voto 5.5

Sicuramente sfortunato nei suoi due tentativi di Q3, però stavolta al monegasco è mancata la zampata giusta per strappare una seconda o terza fila. Gara in salita adesso dall’ottava casella.

Fernando Alonso, voto 5

Delusione per lo spagnolo dell’Alpine, che rimane escluso dalla Q2 e viene anche beffato dal compagno di squadra Ocon che lo precede nonostante la penalizzazione. Weekend in salita adesso per il due volte campione del mondo, che non ha trovato il giro giusto pagando dazio.