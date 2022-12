F1, Mick Schumacher: “Ho dimostrato di essere all’altezza, posso diventare campione del mondo”

Il campione del Mondo di Formula 2 2020, Mick Schumacher, dopo l’addio alla Haas e la firma come terza guida della Mercedes, ha rilasciato un’intervista a ‘The-Race’ dicendosi pronto a tornare in Formula 1: “Non sono presuntuoso e non ho interesse per quello che la gente pensa di me. Sono consapevole di quello che faccio e quando lo dimostrerò la gente se ne accorgerà. Credo di meritare di stare in Formula 1, sono veloce e soprattutto, sono un campione di Formula 2 e Formula 2. Forse la gente se lo è dimenticato. Ho sempre dimostrato di essere all’altezza, sono sempre arrivato in vetta in qualsiasi categoria. Posso farlo anche in Formula 1 e credo che con la macchina giusta potrò diventare campione del mondo“.