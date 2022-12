F1, Horner sulla rottura Binotto-Ferrari: “Non sono stupito dall’evoluzione della vicenda”

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sports F1, ha voluto lanciare qualche frecciatina nei confronti della Ferrari, che ha recentemente salutato Mattia Binotto: “Non sono stupito dall’evoluzione della vicenda. E’ una loro scelta, il prossimo sarà il sesto team principal davanti al quale mi troverò da quando io sono in Red Bull. Per Binotto sicuramente è difficile. In questa stagione erano molto competitivi e avevano una grande vettura. Futuro in Ferrari? Ho un impegno con la Red Bull che è molto forte, perché sono qui fin dall’inizio”.