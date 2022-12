Mathieu Van der Poel assolto in Australia: litigò con due adolescenti

Mathieu Van der Poel è stato assolto a pochi mesi dal litigio nell’albergo a Brighton Les Sands, in Australia, con due adolescenti che lo avevano disturbato alla vigilia della prova in linea dei Mondiali su strada. Il ciclista olandese, secondo la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto pagare due multe da 1.500 dollari australiani alle due ragazze, ma in appello le sanzioni (incluso il divieto di entrare in Australia per tre anni) sono state annullate. Come riporta il “The Daily Telegraph”, il giudice ha definito il comportamento delle due ragazze “irritante e invasivo”. Anche se le azioni del ciclista sono state considerate “inquietanti”, è stato riconosciuto un “significativo grado di provocazione” da parte delle due adolescenti. Il comportamento delle due ragazze è stato definito “insensato” con colpe anche perchè “le minori non sono state controllate dai rispettivi genitori o da chi ne doveva fare le veci”.