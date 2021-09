LIVE – Ciclismo, Europei Trento 2021 cronometro uomini Elite: aggiornamenti in DIRETTA

by Michele Muzzarelli

Filippo Ganna con la maglia azzurra

E’ il giorno della cronometro uomini Elite agli Europei di Trento 2021, una prova di 22,4 chilometri per le strade del capoluogo trentino che mette in palio il titolo europeo della specialità. Saranno 39 i corridori al via, con Edoardo Affini e Filippo Ganna a rappresentare l’Italia e pronti a sognare in grande. Tra i principali avversari spiccano i nomi di Evenepoel, Kung e Cavagna. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla prima partenza, senza farvi perdere assolutamente nulla.

Segui il LIVE a partire dalle 16:00

PERCORSO E ALTIMETRIA

AGGIORNA LA DIRETTA