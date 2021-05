Giro d’Italia 2021, 3^ tappa Biella-Canale oggi in tv: orario e diretta streaming

by Federico Parodi

Peter Sagan. Foto Twitter

Dopo l’arrivo in volata di Novara il Giro d’Italia 2021 prosegue in Piemonte con la 3^ tappa di oggi, lunedì 10 maggio: 190 chilometri da Biella a Canale. Frazione di difficile interpretazione quella che arriverà in provincia di Cuneo, su strade ondulate e adatte sulla carta a fughe da lontano o azioni da finisseur. PERCORSO E ALTIMETRIA

TV E STREAMING

La terza tappa della corsa rosa sarà visibile in diretta tv integrale sui canali Rai Sport: si partirà dalle 12.50 su Rai Sport + HD con i primi collegamenti per poi proseguire dalle 14 su Rai Due fino all’arrivo. La frazione potrà essere seguita anche su Eurosport 1, che si collegherà a partire dalle 12.15, e in streaming su Dazn, Eurosport Player e Discovery +. SEGUI QUI IL LIVE SU SPORTFACE