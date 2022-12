Giro d’Italia, Pogacar: “Mi piacerebbe esserci, ma non dipende da me”

“Quando mi vedrete al Giro d’Italia? Non lo so. Mi piacerebbe molto venire al Giro, ma dipende dalla squarda. Decideranno loro quando sarà il momento giusto”. Tadej Pogacar non esclude la sua partecipazione al Giro d’Italia 2023 e in un’intervista a Sky Sport ha spiegato come non sia una sua decisione ma dell’UAE-Emirates: “Mi piacerebbe vincere quello che non ho vinto quest’anno, sicuramente qualche classica, il Tour e qualche altra cosa. Ma nel ciclismo non si può mai dire. Sarò paziente, darò il mio meglio in ogni gara per provare a vincere o aiutare la squadra a essere davanti in ogni singola corsa”.