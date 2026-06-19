Giro d’Italia NextGen: Lorenzo Finn domina e conquista la Maglia Rosa

Il Giro d’Italia NextGen 2026 incorona Lorenzo Finn nuova Maglia Rosa nella 6ª frazione di oggi. Il giovane corridore italiano vince in solitaria sul traguardo del Monte Livata e conquista la leadership generale.

Giro, 6a tappa: fuga numerosa con 30 corridori

La 6ª tappa del Giro d’Italia NextGen si dimostra fin da subito come la frazione più impegnativa di questa edizione e rispetta pienamente tutti i pronostici della vigilia. Fin dai primi chilometri si susseguono continui attacchi per tentare la via delle fuga che spezzano ripetutamente il gruppo, costringendo i big della classifica generale a rimanere molto attenti nelle prime posizioni.

Alla fine si sviluppa un numeroso drappello d’attacco composto da ben 30 corridori. Tra questi spiccano Gustave Blanc, Paul Fietzke, Bálint Feldhoffer, Braden Reitz, Lennes Jacobs, Matteo Vanhuffel, oltre a Michele Pascarella, Nicolò Pizzi, Ugo Fabries e Tommaso Cafueri.

Il gruppo principale èerò non concede molto spazio ai battistrada e controlla il distacco cronometrico, mantenendo il ritardo sotto i 2 minuti di margine massimo riprendendo presto i fuggitivi.

L’attacco decisivo sulla salita finale e lo spettacolare trionfo solitario di Finn

La gara si decide interamente lungo le pendenze dell’ascesa finale, valida come Cima Coppi della manifestazione. Davanti rimangono soltanto Blanc, Remelli, Wiggins, García, Smith e Basset, ma dal gruppo dei migliori scatta immediatamente l’ecuadoriano Mateo Ramírez. La reazione di Lorenzo Finn non si fa attendere. Il campione del mondo in carica della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies raggiunge Ramírez in pocnhi metri e stacca tutti i rivali diretti in classifica, lanciandosi in solitaria verso la vetta. Sostenuto in un primo momento dal compagno Blanc, l’azzurro prosegue la sua azione e vince in maniera agevole la tappa. Ramírez taglia il traguardo in seconda posizione con un distacco di 52 secondi, precedendo il brasiliano Henrique Bravo che chiude con lo stesso tempo. Crolla nettamente l’ex Maglia Rosa Matisse Van Kerckhove, che giunge all’arrivo con un ritardo superiore ai 4 minuti.

Finn conquista la maglia di leader, confermando le grandi aspettative per il suo passaggio tra i professionisti durante il prossimo anno.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it