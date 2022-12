Ciclocross, grandiosa vittoria di Van Aert: il belga trionfa a Dublino nonostante una caduta

Strepitosa vittoria di Wout Van Aert nella nona tappa della Coppa del Mondo di ciclocross, la prima della storia disputata a Dublino. Il corridore belga della Jumbo Visma, ancora una volta, si è rivelato più forte della sfortuna rialzandosi dopo una caduta e andando a conquistare uno splendido successo. Vista la pesante assenza del grande rivale Mathieu Van Der Poel, Van Aert ha deciso di prendersi la scena regalando spettacolo: nonostante la scivolata, infatti, il belga si è rimesso in sella per poi andare a riprendere i diretti avversari, connazionale Laurens Sweeck e il britannico Tom Pidcock, che si sono rispettivamente piazzati in seconda e terza posizione.