L’autopsia di Davide Rebellin, inizialmente fissata per martedì 13 dicembre, è stata rinviata di quasi una settimana, a lunedì 19 dicembre, a causa della dilatazione dei tempi nella notifica da inviare in Germania a Wolfgang Rieke, il camionista 62enne che ha travolto e ucciso il campione di ciclismo. Una decisione presa dalla Procura di Vicenza per evitare irregolarità nella notifica, che porterebbero ad una violazione del diritto di difesa dell’indagato e quindi alla non validità dell’autopsia stessa. Questo vuol dire che non è ancora possibile fissare i funerali che si terranno nel Duomo di Lonigo, in provincia di Vicenza. Intanto, l’avvocato Davide Picco, legale della famiglia Rebellin, ha nominato la dottoressa Alessandra Rossi come perito di parte che sarà presente all’autopsia di Davide Rebellin.