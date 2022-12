Roma, Mourinho vuole Davide Frattesi a gennaio in giallorosso

Il tecnico della Roma, Josè Mourinho, punta forte sull’arrivo di Davide Frattesi a centrocampo nel mercato di gennaio. Il portoghese infatti sta spingendo in maniera decisa per l’acquisto del centrocampista azzurro, con l’obbiettivo di rinforzare il reparto mediano della sua Roma. I più importanti siti di scommesse hanno così già fissato le quote, riferite al trasferimento già a gennaio del calciatore del Sassuolo. I betting analyst di Snai infatti quotano la riuscita dell’operazione a 1,75.