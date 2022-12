Newcastle, interessamento per Jorginho da parte del club inglese

Secondo quanto riportato dal Daly Mail, il Newcastle sarebbe sulle tracce di Jorginho per rinforzare a gennaio il proprio reparto mediano. Il centrocampista azzurro è in scadenza con il Chelsea il prossimo 30 giugno e sta trovando alcune difficoltà per il rinnovo con i blues. Il Newcastle così potrebbe sfruttare la situazione e tentare il colpo, vista l’impossibilità di arrivare ad Enzo Fernandez. Le alternative per i Magpies sono tuttavia Youri Tielemans del Leicester o Khephren Thuram del Nizza.