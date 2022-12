Inter, Alcaraz idea per giugno. Kessie pista difficile per il nodo ingaggio

Carlos Alcaraz rimane un obiettivo di mercato per l’Inter in ottica calciomercato estivo. L’argentino classe 2002 sarebbe infatti interessato ai nerazzurri, che sarebbero disposti a spendere i 17-18 milioni necessari per il cartellino del giocatore. Con Gagliardini in uscita, Alcaraz potrebbe superare la concorrenza dell’ex Milan Kessie: oltre all’anagrafe, potrebbe giocare un ruolo determinante l’elevato ingaggio (6 milioni) di Kessie contro il milione chiesto da Alcaraz.