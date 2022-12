Benfica, Schmidt: “Enzo Fernandez? Fino al 31 dicembre di sicuro resta qui…”

“Fino al 31 dicembre possiamo stare tranquilli, nessuno verrà a prendere un nostro giocatore… Ora voglio pensare al Braga, il resto si vedrà quando aprirà il mercato. Ma quando hai giocatori di grande talento, c’è il rischio di perderli e bisogna essere pronti”. Lo ha detto l’allenatore del Benfica, Roger Schmidt, in conferenza stampa alla vigilia del primo impegno ufficiale dei portoghesi dopo i Mondiali, parlando di chi è definitivamente esploso in Qatar, laureandosi campione del mondo con l’Argentina, Enzo Fernandez, che sarà complicatissimo trattenere.

Otamendi e Grimaldo sono invece in scadenza a giugno: “Spero che firmino il rinnovo e restino con noi. Sono due giocatori chiave, che stanno facendo una grande stagione, non solo in campo ma anche a livello di atteggiamento, sono un esempio per gli altri. È chiaro che vorremmo che restassero e la società ci sta lavorando”.