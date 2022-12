Benfica, dal Portogallo: “Due offerte da 127 milioni per Enzo Fernandez”

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese, A Bola, sarebbero arrivate al Benfica due importanti offerte per il centrocampista argentino Enzo Fernandez. Nello specifico il giornale scrive come Jorge Mendes, rappresentante del calciatore, avrebbe consegnato due proposte da 127 milioni di euro al Benfica. Le identità delle squadre sono ancora nascoste, tuttavia A Bola parla di squadre di Premier League e Liga.

L’intenzione del presidente del club portoghese sarebbe quella di tenere il calciatore fino alla prossima sessione estiva di calciomercato, dall’altro lato però c’è un accordo nel contratto dell’argentino che potrebbe far cambiare la situazione. In caso di offerte intorno a queste cifre così alte, dai 130 milioni in su, è il calciatore ad avere libertà di scelta con riguardo alla sua destinazione futura.