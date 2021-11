Supercoppa Italiana 2021, adesso è ufficiale: Inter-Juventus di scena il 12 gennaio

by Davide Triolo

Stadio San Siro - Foto di fra90snake

Inter e Juventus si contenderanno la Supercoppa Italiana in data mercoledì 12 gennaio 2022, presso lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro. Ghiotta chance casalinga per i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi, mentre i bianconeri di Massimiliano Allegri tenteranno il colpaccio tra le mura dell’eterna rivale. Accantonata in primis la scelta relativa allo stadio Olimpico di Roma, in quanto Roma e Lazio saranno impegnate in Coppa Italia a quell’altezza cronologica. Derby d’Italia che vale un trofeo, dunque, in quanto l’Inter si presenta da campione d’Italia e la Juventus da detentrice della Coppa Italia. Il Consiglio della Lega di Serie A ha recentemente definito data e struttura di riferimento; decisione ufficiale da oggi, giovedì 11 novembre 2021. Un altro capitolo dello straordinario scontro tra due delle più rilevanti società italiane a livello internazionale. Lautaro Martinez contro Paulo Dybala, Edin Dzeko contro Alvaro Morata, ma soprattutto Milano contro Torino per il titolo.