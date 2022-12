Spezia, successo nell’ultima amichevole contro il Groningen: decidono Verde e Kiwior

Successo per lo Spezia di Luca Gotti nella terza e ultima amichevole del ritiro spagnolo. Dopo la vittoria con il Servette e il ko contro lo Sparta Rotterdam, le Aquile si sono imposte 2-0 contro gli olandesi del Groningen grazie ai gol di Verde e e Kiwior, chiudendo al meglio la serie di test in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio contro l’Atalanta.

Al 15′ squillo Groningen con Van Bergen che ruba palla a Zoet e prova la conclusione, terminata però sull’esterno della rete, e otto minuti dopo cross di Holm per Nzola che conclude in porta, ma l’arbitro alza la bandierina del fuorigioco. Dopo quaranta minuti bloccati sullo 0-0 arriva il colpo di testa vincente di Daniele Verde sul cross di Ampadu, e i bianconeri vanno all’intervallo in vantaggio di una rete. Rientro in campo e raddoppio Spezia al 57′: Ekdal per Kiwior che la sposta sul sinistro e fa partire un rasoterra vincente per il 2-0. Nei minuti finali ci ha provato Maldini ma il suo tiro è terminato sull’esterno della rete.