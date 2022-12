Spagna, morto a 75 anni ‘Txetxu’ Rojo Arroita: leggenda dell’Athletic Bilbao per 17 stagioni

Il calcio spagnolo, in particolare quello basco, piange la scomparsa a 75 anni di José Francisco ‘Txetxu’ Rojo Arroita, autentica leggenda dell’Athletic Bilbao. Dopo aver vestito la maglia dell’Athletic Club per 17 stagioni fino al 1982, Arroita ha collezionato ben 514 presenze rimanendo ancora oggi il secondo per numero di presenze nella storia della società. Anche 18 presenze con la nazionale spagnola per lui, condite anche da tre reti. Dopo il ritiro l’esperienza da allenatore, con due fasi proprio anche al “suo” Athletic. L’ultima panchina nella stagione 2003/2004 al Rayo Vallecano.