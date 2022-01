Udinese, De Maio passa al Vicenza a titolo definitivo

by Mattia Zucchiatti 9

Per un Benkovic che arriva, c’è un De Maio che parte. Udinese Calcio ha annunciato di aver ceduto, a titolo definitivo, il difensore francese al Vicenza. Il centrale lascia il Friuli dopo 3 anni (era arrivato nella sessione di mercato invernale 2019) e 59 presenze tra Serie A e Coppa Italia, impreziosite da tre gol realizzati. “A Sebastien va il ringraziamento per quanto dato in campo e fuori in queste stagioni con grande professionalità”, le parole della società bianconera.