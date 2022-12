Spal, De Rossi: “Esposito? E’ sereno. Contro il Pisa partita importante”

“Esposito è sereno, ci sono dei discorsi che portano avanti i dirigenti e del quale sono informato, ma io sono totalmente e solamente concentrato sulla partita di lunedì contro il Pisa”. Con queste parole il tecnico della Spal, Daniele De Rossi, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match casalingo con il Pisa riguardo al futuro del centrocampista, possibile rinforzo dello Spezia nel mercato di gennaio.

Sul prossimo match: “Giochiamo contro una squadra forte, che viene da una serie di risultati importanti e che lo scorso anno ha fatto una stagione incredibile con un allenatore che stimo. Proveremo in tutti i modi a vincere questa partita che è molto importante per noi e per la nostra classifica”.

“Il morale è sempre stato buono anche quando le vittorie non arrivavano – ha detto De Rossi -. Ovviamente il successo di Parma ci ha trasmesso forze nuove sia dal punto di vista dell’orgoglio, che del morale ed il mio lavoro in questa settimana è stato anche quello di tenere basse le creste per evitare esaltazioni, anche se questa vittoria ci ha dato un’iniezione di fiducia importante in vista delle prossime partite e della seconda metà di stagione”.

“Quella di lunedì è una partita importante, perché per me chiudere il girone di andata con 20, 21 o 23 punti non è assolutamente la stessa cosa. Posso fare però un bilancio a livello umano e la parte migliore è proprio il capitale umano che ho trovato qui a Ferrara: dentro il Centro Sportivo, tra i dipendenti della sede, tra la dirigenza ed in tutta la città – conclude De Rossi -. Certo, mi piacerebbe vincere qualche partita in più e rendervi più felici e vi assicuro che ce la sto mettendo tutta insieme al mio staff. La fortuna grande che ho avuto è stata quella di trovare una squadra, un club e delle strutture fantastiche, motivo per cui mi ritengo un allenatore veramente fortunato”.