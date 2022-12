Benevento, Cannavaro: “Gruppo fantastico, ci toglieremo delle soddisfazioni”

Fabio Cannavaro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match tra il suo Benevento e il Parma, vinto per 1-0: “Ho un gruppo fantastico, stiamo lavorando tanto nonostante non sia un momento facile. Parma? Per me è stata una tappa fondamentale della carriera, è una società importante che ha fatto tanto nel calcio italiano. Meritano di tornare in Serie A il prima possibile”. Sul match di quest’oggi ha dichiarato: “Mi è piaciuto lo spirito messo in campo, siamo stati bravi a sfruttare i loro punti deboli. Dovevamo chiuderla prima, ma siamo stati bravi. Appena recuperiamo qualche infortunato e la giusta condizione potremo toglierci soddisfazioni”.