Verona, Setti: “Probabile operazione con la Lazio, forse anche due”

by Sofia Cioli

Tifosi Hellas Verona - Foto Antonio Fraioli

Si parla di mercato in casa Verona, e in particolare dei possibili accordi con la Lazio di Lotito. “Nicolò Casale è seguito da tanti club – ha dichiarato patron Maurizio Setti, ospite a Radiosei -. La Lazio era già interessata a gennaio, ci sarà sicuramente una possibilità che vada a Roma ma bisogna muoversi prima dell’inizio del ritiro. Vedremo nei prossimi giorni, sappiamo che Casale può fare bene in club più prestigiosi del nostro”.