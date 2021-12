Venezia-Lazio, Cataldi: “Gol mio o di Acerbi? Non so se l’ha toccata, l’importante è la vittoria”

by Mattia Zucchiatti

Danilo Cataldi, Lazio - Foto Antonio Fraioli

“Gol mio o di Acerbi? Non so se l’ha toccata, ma l’importante è che l’abbiamo portata a casa. Ci voleva un minimo di continuità, siamo contenti di aver vinto. Molto presto si vedrà la vera Lazio”. Lo dice il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi dopo la vittoria per 3-1 sul campo del Venezia. Seconda vittoria consecutiva per i biancocelesti che provano a lasciarsi alle spalle il momento no: “Quando si cambia così tanto e non si trovano subito i risultati, subentra un po’ di sconforto. Dobbiamo trovare i giusti tempi di pressione e la giusta voglia di pressare”, dice ai microfoni di Dazn il regista che ha ormai scalzato Lucas Leiva nelle gerarchie: “Non sono cambiato io, è cambiato l’allenatore. Questo può aver azzerato le solite gerarchie. Ma nessuno mi regala nulla, ho guadagnato le mie possibilità in allenamento. Spero che l’ambiente ritrovi un po’ di serenità”, ha concluso.