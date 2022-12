Sassuolo-Inter, infortunio per Mkhitaryan: esce molto dolorante

Infortunio per Henrikh Mhkitaryan in Sassuolo-Inter. All’inizio del secondo tempo il centrocampista armeno è costretto ad abbandonare il terreno di gioco, venendo rimpiazzato da Gagliardini. Da capire quale sia l’entità del problema fisico dell’ex Roma, il primo riscontro parla di uscita precauzionale per accenno di lombalgia. Il giocatore è uscito sulle sue gambe, ma molto dolorante stando alla mimica facciale. Tegola, comunque, per Simone Inzaghi in attesa delle prime diagnosi.