Sampdoria, mini-abbonamenti sino a fine stagione: gli ultras non aderiranno

by Davide Triolo

I tifosi della Sampdoria a Marassi - Foto Marti

La Sampdoria non versa esattamente in acque tranquille e i blucerchiati hanno necessità di percepire il calore del proprio pubblico. I genovesi sfideranno la Salernitana in trasferta, scontro diretto importante in ottica salvezza, sebbene l’organico del club amministrato da Massimo Ferrero valga quantomeno un campionato sereno. Proprio per far sì che il rendimento dei blucerchiati possa innalzarsi, la Sampdoria ha garantito ai propri tifosi la possibilità di procedere con l’acquisizione di mini-abbonamenti; il tutto sino al finale di stagione, comprendendo anche la Coppa Italia. Sino al 31 dicembre, ad esempio, sarà possibile acquisire la chance di assistere al Ferraris agli scontri con Verona, Lazio, Torino e Venezia. Questo con la stipulazione di un particolare abbonamento, a prezzo contenuto, per fare in modo che lo stadio di Genova si riempia gradualmente. Nonostante quanto riportato, gli Ultras non parteciperanno all’iniziativa; il tifo organizzato farà ritorno sugli spalti soltanto dopo la sicurezza del 100% di presenze garantite.