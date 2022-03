Roma, si avvicina la sfida contro la Sampdoria: verso la conferma l’11 titolare del derby

by Antonio Sepe

José Mourinho - Foto Antonio Fraioli

Manca sempre meno alla sfida tra Sampdoria e Roma, in programma al Ferraris di Genova domenica 3 aprile. José Mourinho sembra intenzionato a confermare l’11 titolare che ha travolto la Lazio nel derby. Spazio dunque a Mancini e Smalling, con Ibanez favorito su Kumbulla, davanti a Rui Patricio. A centrocampo dovrebbero giocare Sergio Oliveira e Cristante, con Karsdorp e Zalewski sulle fasce, mentre Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle dell’unica punta Abraham. A farne le spese potrebbe essere Zaniolo, il quale rischia di avere spazio solo a partita in corsa. Buone notizie anche sul fronte infortunati. Leonardo Spinazzola si è infatti recato in Finlandia per l’ultima visita di controllo con il medico che lo ha operato. Se dovesse ricevere l’ok, potrà finalmente tornare ad allenarsi con i compagni.