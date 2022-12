Roma: 3-1 alla Viterbese, in gol Zaniolo, Pellegrini ed Abraham

Nella mattinata di oggi, la Roma è scesa in campo per l’ultima amichevole prima della ripresa del campionato. Contro la Viterbese, i giallorossi si sono sfidati a Trigoria in un match chiuso a stampa e tifosi. La gara si è conclusa sul 3-1 per i giallorossi, con i gol di Zaniolo, Pellegrini e Abraham. Per gli ospiti invece, Volpicelli è andato in gol. Al termine del match, per i giocatori impiegati di meno è stato organizzato un test da 45′ contro la Primavera di Guidi. Di seguito, la formazione della Roma al 1′ minuto.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo.